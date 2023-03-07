Чегодаева (Копылова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаева (Копылова) Нина Ивановна

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Место рождения

Визьма

Дата рождения

04.10.1961

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1961

Отец: Копылов Иван Кириллович

Мать: Копылова Мария Родионовна

Рождение ребёнка
03.10.1988

Дочь: Григорьева Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Чегодаев Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
18.09.1991

Сын: Чегодаев Олег Владимирович

Отец ребёнка: Чегодаев Владимир Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чегодаев Владимир Андреевич

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