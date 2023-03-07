Чегодаева (Копылова) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.10.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1961
Отец: Копылов Иван Кириллович
Рождение ребёнка
03.10.1988
Дочь: Григорьева Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Чегодаев Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
18.09.1991
Сын: Чегодаев Олег Владимирович
Отец ребёнка: Чегодаев Владимир Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно