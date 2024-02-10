Gabel Anna Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gabel Anna Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

1807 г.р.
1812 г.р.
1814 г.р.
1821 г.р.

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Gabel ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1807

Дочь: Artz Anna Eva

Отец ребёнка: Artz Peter

Рождение ребёнка
09.03.1812

Дочь: Artz Margareth

Отец ребёнка: Artz Peter

Рождение ребёнка
1814

Сын: Artz Conrad

Отец ребёнка: Artz Peter

Рождение ребёнка
1821

Сын: Artz Joseph

Отец ребёнка: Artz Peter

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Artz Peter

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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