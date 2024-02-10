Gabel Anna Maria
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Gabel ?
Рождение ребёнка
08.07.1807
Дочь: Artz Anna Eva
Отец ребёнка: Artz Peter
Рождение ребёнка
09.03.1812
Дочь: Artz Margareth
Отец ребёнка: Artz Peter
Рождение ребёнка
1814
Сын: Artz Conrad
Отец ребёнка: Artz Peter
Рождение ребёнка
1821
Сын: Artz Joseph
Отец ребёнка: Artz Peter
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Artz Peter
Смерть
Неизвестно