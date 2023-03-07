Степанова (Померанцева) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1928
Дочь: Иванова Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Степанов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1929
Дочь: Куликова Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Степанов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1933
Дочь: Степанова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Степанов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно