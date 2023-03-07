Степанова (Померанцева) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Померанцева) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Ступино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1928

Дочь: Иванова Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Степанов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1929

Дочь: Куликова Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Степанов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
16.03.1933

Дочь: Степанова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Степанов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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