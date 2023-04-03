Кириллов Соев Прохор доктора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Трофимовъ, 50 Лет, Отъ Простуды Кирила
Мать: Матрона
Рождение ребёнка
23.10.1894
Сын: Соев Андрей
Мать ребёнка: Евфросинiя
Работа или профессия
С 1894
Дедино, Себежский муниципальный район, Псковская область
на 1894 года - запасный ротный фельдшер
Рождение ребёнка
03.07.1896
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Евфросинiя
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Евфросинiя
Рождение ребёнка
01.01.1917
Мать ребёнка: Евфросинiя
Дедино, Юстиновская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно