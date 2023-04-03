Кириллов Соев Прохор доктора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов Соев Прохор доктора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимовъ, 50 Лет, Отъ Простуды Кирила

Мать: Матрона

Рождение ребёнка
23.10.1894

Сын: Соев Андрей

Мать ребёнка: Евфросинiя

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Работа или профессия
С 1894
Дедино, Себежский муниципальный район, Псковская область
на 1894 года - запасный ротный фельдшер
Рождение ребёнка
03.07.1896

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Евфросинiя

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Соев Никита Прохорович

Мать ребёнка: Евфросинiя

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1917

Сын: Соев Василий Прохорович

Мать ребёнка: Евфросинiя

Дедино, Юстиновская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно
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