Кончукова Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.05.1870
Рождение ребёнка
26.04.1873
Сын: Иаков
Отец ребёнка: Кончуков Василий Миронов
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Мазина Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Кончуков Василий Миронов
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно