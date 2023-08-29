Кончукова Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кончукова Евдокия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.05.1870

Муж: Кончуков Василий Миронов

Рождение ребёнка
26.04.1873

Сын: Иаков

Отец ребёнка: Кончуков Василий Миронов

Пучково, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Мазина Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Кончуков Василий Миронов

Пучково, город Калуга, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно
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