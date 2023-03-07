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Степанов Владимир Евгеньевич
Степанов Владимир Евгеньевич
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Место рождения
Петрозаводск
Дата рождения
22.01.1962
Пол
Мужской
Отец
Степанов Евгений Петрович
Мать
Степанова (Макарова) Мария Ивановна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1962
Отец:
Степанов Евгений Петрович
Мать:
Степанова Мария Ивановна
Петрозаводск
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