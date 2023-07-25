Винников Тимофей Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винников Тимофей Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1971

Сын: Винников Павел Тимофеквич

Мать ребёнка: Винникова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винников Александор Тимовеевич

Мать ребёнка: Винникова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винников Петор Тимофеевич

Мать ребёнка: Винникова Ефросинья

Смерть
Неизвестно
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