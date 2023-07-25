Винников Тимофей Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1971
Сын: Винников Павел Тимофеквич
Мать ребёнка: Винникова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винников Александор Тимовеевич
Мать ребёнка: Винникова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винников Петор Тимофеевич
Мать ребёнка: Винникова Ефросинья
Смерть
Неизвестно