(Юферева) Марфа Григорьевна
Место рожденияд. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Дата рождения01.02.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1901
д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Крещение
1901
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Godparents:Ксения Петровна Юферева | Церковь Александра Невского
Смерть
Неизвестно