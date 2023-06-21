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(Юферева) Марфа Григорьевна

Место рождения

д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия

Дата рождения

01.02.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1901

Отец: Юферев Григорий Афанасьевич

Мать: Юферева Александра Федосеевна (Афанасьевна)

д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Крещение
1901
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Godparents:Ксения Петровна Юферева | Церковь Александра Невского
Смерть
Неизвестно
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