Зворыгин (Пустовалова) Марианна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1928
Дата смерти09.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1928
деревня Петровки Гремяченский район ( Хохольского района сейчас) Воронежской области
Образование
Между 1945 и 10.07.1948
Томский Политехникум
Работа или профессия
Между 19.06.1954 и 02.01.1956
Chemnitz, Germany
Техник учетчик
Работа или профессия
Между 25.07.1958 и 10.04.1961
Kiselyovsk, Russia
Маркшейдер-Чертежник
Образование
Между 01.09.1964 и 01.11.1968
Новосибирский Радиотехнический Техникум
Образование
С 24.03.1970 по 08.04.1970
Курсы повышения квалификации для руководящих и инженерно технических и научных работников по ЕСКД
Образование
Между ?.07.1977 и 03.08.1977
Курсы повышения квалификации для руководящих и инженерно технических и научных работников по вопросам потентоведения и изобретательства
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зворыгин Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зворыгин Леонид Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.2005