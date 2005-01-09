Зворыгин (Пустовалова) Марианна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зворыгин (Пустовалова) Марианна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1928

Дата смерти

09.01.2005

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1928

Отец: Пустовалов Николай Васильевич

Мать: Пустовалов Анна Александровна

деревня Петровки Гремяченский район ( Хохольского района сейчас) Воронежской области
Образование
Между 1945 и 10.07.1948
Томский Политехникум
Работа или профессия
Между 19.06.1954 и 02.01.1956
Chemnitz, Germany
Техник учетчик
Работа или профессия
Между 25.07.1958 и 10.04.1961
Kiselyovsk, Russia
Маркшейдер-Чертежник
Образование
Между 01.09.1964 и 01.11.1968
Новосибирский Радиотехнический Техникум
Образование
С 24.03.1970 по 08.04.1970
Курсы повышения квалификации для руководящих и инженерно технических и научных работников по ЕСКД
Образование
Между ?.07.1977 и 03.08.1977
Курсы повышения квалификации для руководящих и инженерно технических и научных работников по вопросам потентоведения и изобретательства
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зворыгин Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зворыгин Леонид Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зворыгин Леонид Васильевич

Смерть
09.01.2005
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