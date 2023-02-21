Гульфарис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Гиззиниса Ибниаминова
Отец ребёнка: Ибниамин Ильясов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Гайниса Ибниаминова
Отец ребёнка: Ибниамин Ильясов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Зарифулла Ибниаминов
Отец ребёнка: Ибниамин Ильясов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мухибжамал Ибниаминова
Отец ребёнка: Ибниамин Ильясов
Рождение ребёнка
12.09.1850
Сын: Байтулла Ибниаминов
Отец ребёнка: Ибниамин Ильясов
Рождение ребёнка
25.11.1855
Сын: Юсуф Ибниаминов
Отец ребёнка: Ибниамин Ильясов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ибниамин Ильясов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно