Гульфарис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГульфарис

Гульфарис

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Гиззиниса Ибниаминова

Отец ребёнка: Ибниамин Ильясов

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Гайниса Ибниаминова

Отец ребёнка: Ибниамин Ильясов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Зарифулла Ибниаминов

Отец ребёнка: Ибниамин Ильясов

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мухибжамал Ибниаминова

Отец ребёнка: Ибниамин Ильясов

Рождение ребёнка
12.09.1850

Сын: Байтулла Ибниаминов

Отец ребёнка: Ибниамин Ильясов

Рождение ребёнка
25.11.1855

Сын: Юсуф Ибниаминов

Отец ребёнка: Ибниамин Ильясов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибниамин Ильясов

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close