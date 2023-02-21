(Домнина) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Домнина) Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Домнин Николай

Мать: Домнина Александра

Рождение ребёнка
27.01.1961

Дочь: Полина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
17.06.1963

Дочь: Росфельд Валентина Владимировна

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий Владимирович

Отец ребёнка: ?

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