Михаил Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1813
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813
Отец: Никита Миронов
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Дочь: Устинья Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Дочь: Авдотья Михайлова
Мать ребёнка: Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иванова
Смерть
1848