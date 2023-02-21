Михаил Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1813

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1788 г.р.

Мать

Вычислено 1791 г.р.

Жена

Вычислено 1818 г.р.

Дети

Вычислено 1832 г.р.
Вычислено 1835 г.р.
Вычислено 1838 г.р.
Вычислено 1849 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813

Отец: Никита Миронов

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Дочь: Устинья Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Дочь: Авдотья Михайлова

Мать ребёнка: Мария Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иванова

Смерть
1848
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