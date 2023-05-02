Цаголова Абидат Басаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти17.05.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Цаголова-Кабалоева Медтан Басаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение
1922
Отец: Цаголов Баса Сабанович
Мать: Цаголова-Бугулова Госада
Рождение ребёнка
01.01.1952
Дочь: Хатаева Зарема Борисовна
Отец ребёнка: Хатаев Борис / Осман Елканович
Смерть
17.05.1972