Цаголова Абидат Басаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаголова Абидат Басаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

17.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Цаголова-Кабалоева Медтан Басаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение
1922

Отец: Цаголов Баса Сабанович

Мать: Цаголова-Бугулова Госада

Рождение ребёнка
01.01.1952

Дочь: Хатаева Зарема Борисовна

Отец ребёнка: Хатаев Борис / Осман Елканович

Смерть
17.05.1972
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