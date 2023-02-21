Шотин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Салмыксова Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Шотина ?
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Титова Анисья Андреевна
Мать ребёнка: Шотина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шотина ?
Работа или профессия
Неизвестно