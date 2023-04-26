Щетинкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Щетинкин Гаврил

Мать: Щетинкина Мария

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