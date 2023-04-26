Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Щетинкин Иван
Щетинкин Иван
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Пол
Мужской
Отец
Щетинкин Гаврил
1873 г.р.
Мать
Щетинкина (Вдовина) Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Щетинкин Гаврил
Мать:
Щетинкина Мария
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия