Благодатских Пётр Савинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Благодатских Савин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Благодатских Максим Петрович
Мать ребёнка: Благодатских Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Благодатских Павел Петрович
Мать ребёнка: Благодатских Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Благодатских Андрей Петрович
Мать ребёнка: Благодатских Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брагина Васса Петровна
Мать ребёнка: Благодатских Ирина
Смерть
Неизвестно