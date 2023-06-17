Благодатских Пётр Савинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благодатских Пётр Савинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Благодатских Савин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благодатских Максим Петрович

Мать ребёнка: Благодатских Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благодатских Павел Петрович

Мать ребёнка: Благодатских Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благодатских Андрей Петрович

Мать ребёнка: Благодатских Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брагина Васса Петровна

Мать ребёнка: Благодатских Ирина

Смерть
Неизвестно
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