Мингалева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мингалева Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мингалёва Кристина Дмитриевна

Отец ребёнка: Мингалёв Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мингалёв Эдуард Дмитриевич

Отец ребёнка: Мингалёв Дмитрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мингалёв Дмитрий Владимирович

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