Мингалева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мингалёва Кристина Дмитриевна
Отец ребёнка: Мингалёв Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мингалёв Эдуард Дмитриевич
Отец ребёнка: Мингалёв Дмитрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно