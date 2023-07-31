Дарка Тарасова (Тарасовна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1937
Сын: Стасюк Леонтий Владиславович
Отец ребёнка: Стасюк Владислав Августинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стасюк Виктор Владиславович
Отец ребёнка: Стасюк Владислав Августинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно