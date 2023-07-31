Дарка Тарасова (Тарасовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарка Тарасова (Тарасовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1937

Сын: Стасюк Леонтий Владиславович

Отец ребёнка: Стасюк Владислав Августинович

Адамовка, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стасюк Виктор Владиславович

Отец ребёнка: Стасюк Владислав Августинович

Адамовка, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стасюк Владислав Августинович

Смерть
Неизвестно
Адамовка, Вінницька область
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