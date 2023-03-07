Гнесина Елена Фабиановна
Место рождения
Дата рождения30.05.1874
Дата смерти04.06.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1874
Смерть
04.06.1967
Место жительства
По 1967