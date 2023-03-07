Гнесина Елена Фабиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГнесина Елена Фабиановна

Гнесина Елена Фабиановна

avatar

Место рождения

Ростов-на-Дону

Дата рождения

30.05.1874

Дата смерти

04.06.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1874
Смерть
04.06.1967
Место жительства
По 1967
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close