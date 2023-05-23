Лушков Пётр Семенович
Место рожденияВологодская область, Великоустюгский район, с/с Н-Ерогодский, хутор Прилуки
Дата рождения1908
Дата смерти1942
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Вологодская область, Великоустюгский район, с/с Н-Ерогодский, хутор Прилуки
Рождение ребёнка
14.01.1930
Мать ребёнка: Лушкова Александра Степановна
Вологодская область, Великоустюгский район, Нижнеергодский с/с, хутор Прилуки
Смерть
1942