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Лушков Пётр Семенович

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Место рождения

Вологодская область, Великоустюгский район, с/с Н-Ерогодский, хутор Прилуки

Дата рождения

1908

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Лушков Семён Константинович

Мать: Лушкова Пелагея Дмитриевна

Вологодская область, Великоустюгский район, с/с Н-Ерогодский, хутор Прилуки
Рождение ребёнка
14.01.1930

Сын: Лушков Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Лушкова Александра Степановна

Вологодская область, Великоустюгский район, Нижнеергодский с/с, хутор Прилуки
Смерть
1942
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