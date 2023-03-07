Ковалёв Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1923
Место жительства
По 1941
Место жительства
С 1954 по 1993
Смерть
1993