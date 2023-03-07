Ковалёв Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёв Александр Александрович

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Место рождения

Пыщуг

Дата рождения

1923

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1923
Место жительства
По 1941
Место жительства
С 1954 по 1993
Смерть
1993
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