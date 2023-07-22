Кузнецова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Кузнецова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область