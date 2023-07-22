Кузнецова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Кузнецова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Николай Петрович

Место жительства
Неизвестно
Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
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