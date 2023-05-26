Жулин ефим федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулин ефим федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жулин федор федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Жулина Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жулин Петр Ефимович

Мать ребёнка: Жулина хавронья

Новая Дьячевка, Керенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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