Жулин ефим федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жулин федор федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Жулина Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жулин Петр Ефимович
Мать ребёнка: Жулина хавронья
Новая Дьячевка, Керенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно