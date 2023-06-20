Ekaterina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиEkaterina

Ekaterina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1883

Отец: Aleksey

Мать: Evfimiya Afanasjeva

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close