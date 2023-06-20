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Ekaterina
Ekaterina
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.11.1883
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Aleksey
Мать
Evfimiya Afanasjeva
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1883
Отец:
Aleksey
Мать:
Evfimiya Afanasjeva
Смерть
Неизвестно
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