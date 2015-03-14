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Аборин Михаил Семенович

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Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.01.1930

Дата смерти

14.03.2015

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1930

Отец: Аборин Семен Алексеевич

Мать: Аборина Александра Авксентиева

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1960

Сын: Аборин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Орлова Валентина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Валентина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Валентина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Валентина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопова Надежда

Мать ребёнка: Орлова Валентина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Валентина Тимофеевна

Смерть
14.03.2015
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