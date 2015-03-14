Аборин Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения24.01.1930
Дата смерти14.03.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1930
Рождение ребёнка
17.10.1960
Мать ребёнка: Орлова Валентина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокопова Надежда
Мать ребёнка: Орлова Валентина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
14.03.2015