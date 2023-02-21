Бирюков Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1913
Дата смерти1970
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1913
Отец: Бирюков Иван Иванович
Мать: Наталия
Рождение ребёнка
06.11.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бирюкова Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирюков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Бирюкова Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бирюкова Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирюков Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1970