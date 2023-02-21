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Бирюков Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1913

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1913

Отец: Бирюков Иван Иванович

Мать: Наталия

Рождение ребёнка
06.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бирюкова Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Бирюкова Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1970
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