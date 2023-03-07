Чувашев Алексей Зиновьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашев Алексей Зиновьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

25.08.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Чувашев Зиновей Иванович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
25.08.1916 ст.
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
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