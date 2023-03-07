Чувашев Алексей Зиновьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти25.08.1916 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Чувашев Зиновей Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
25.08.1916 ст.
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы