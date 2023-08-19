Калина Никитин
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Никита Карпов
Мать: Лукерья Андреева
Рождение ребёнка
Между 1718 и 1721
Сын: Терентий Калинин
Мать ребёнка: Меланья Аникеева
Рождение ребёнка
Между 1720 и 1725
Сын: Тимофей Калинин
Мать ребёнка: Меланья Аникеева
Рождение ребёнка
Около 1725
Дочь: Ефимия Калинина
Мать ребёнка: Меланья Аникеева
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Анна Калинина
Мать ребёнка: Меланья Аникеева
Рождение ребёнка
Между 1737 и 1740
Сын: Степан Калинин
Мать ребёнка: Меланья Аникеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меланья Аникеева
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)