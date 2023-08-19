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Калина Никитин

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1667 г.р.

Мать

1676 г.р.

Жена

Около 1698 г.р.

Дети

Между 1718 и 1721 г.р.
Между 1720 и 1725 г.р.
Около 1725 г.р.
Около 1730 г.р.
Между 1737 и 1740 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Никита Карпов

Мать: Лукерья Андреева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Между 1718 и 1721

Сын: Терентий Калинин

Мать ребёнка: Меланья Аникеева

Рождение ребёнка
Между 1720 и 1725

Сын: Тимофей Калинин

Мать ребёнка: Меланья Аникеева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1725

Дочь: Ефимия Калинина

Мать ребёнка: Меланья Аникеева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Анна Калинина

Мать ребёнка: Меланья Аникеева

Рождение ребёнка
Между 1737 и 1740

Сын: Степан Калинин

Мать ребёнка: Меланья Аникеева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меланья Аникеева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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