Жолобов Климент
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Жолобов Климент Климентович
Мать ребёнка: Жолобова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Жолобов Степан Климентович
Мать ребёнка: Жолобова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Дарья Климентовна
Мать ребёнка: Жолобова Евдокия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно