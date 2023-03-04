Жолобов Климент — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жолобов Климент

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Жолобов Климент Климентович

Мать ребёнка: Жолобова Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Жолобов Степан Климентович

Мать ребёнка: Жолобова Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Дарья Климентовна

Мать ребёнка: Жолобова Евдокия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жолобова Евдокия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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