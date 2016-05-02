Пордеев Лупсан
Место рожденияс. Шиля Хилокский район Читинская обл
Дата рождения10.06.1965
Дата смерти02.05.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.06.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Шиля Хилокский район Читинская обл
Рождение ребёнка
03.05.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Бурхиева) Доржоханда
Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
2010
Жена: (Бурхиева) Доржоханда
Смерть
02.05.2016
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
с. Шиля Хилокский район Читинская обл