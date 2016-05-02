Пордеев Лупсан 10.06.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПордеев Лупсан

Пордеев Лупсан

Место рождения

с. Шиля Хилокский район Читинская обл

Дата рождения

10.06.1965

Дата смерти

02.05.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЦБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Шиля Хилокский район Читинская обл
Рождение ребёнка
03.05.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бурхиева) Доржоханда

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
2010

Жена: (Бурхиева) Доржоханда

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
02.05.2016
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
с. Шиля Хилокский район Читинская обл

Мы используем куки для улучшения работы сайта.