Ромашова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутузов Николай
Мать: Кутузова Надежда
Рождение ребёнка
14.04.2010
Сын: Ромашов Владимир Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.2017
Дочь: Ромашова Наталья Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности