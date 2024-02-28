Ромашова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашова Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутузов Николай

Мать: Кутузова Надежда

Рождение ребёнка
14.04.2010

Сын: Ромашов Владимир Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.01.2017

Дочь: Ромашова Наталья Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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