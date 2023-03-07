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Азлецкая Татьяна Ивановна

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Место рождения

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Азлецкая Павла Васильевна

Отец ребёнка: Азлецкий Василий Осипович

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1814

Муж: Азлецкий Василий Осипович

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Азлецкий Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Азлецкий Василий Осипович

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Азлецкая Мария Васильевна

Отец ребёнка: Азлецкий Василий Осипович

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Азлецкая Феоктиста Васильевна

Отец ребёнка: Азлецкий Василий Осипович

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Белова Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Азлецкий Василий Осипович

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дочь дьячка Николаевской Отводинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Азлецкая Анна Васильевна

Отец ребёнка: Азлецкий Василий Осипович

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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