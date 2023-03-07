Азлецкая Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Азлецкая Павла Васильевна
Отец ребёнка: Азлецкий Василий Осипович
Бракосочетание
Около 1814
Рождение ребёнка
1815
Сын: Азлецкий Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Азлецкий Василий Осипович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Азлецкая Мария Васильевна
Отец ребёнка: Азлецкий Василий Осипович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Азлецкая Феоктиста Васильевна
Отец ребёнка: Азлецкий Василий Осипович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Белова Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Азлецкий Василий Осипович
Дочь дьячка Николаевской Отводинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Азлецкая Анна Васильевна
Отец ребёнка: Азлецкий Василий Осипович
Смерть
Неизвестно