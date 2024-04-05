Wojkowska-Kuziak (PonichteraPujrak) Józefa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wojkowska-Kuziak (PonichteraPujrak) Józefa

Место рождения

Białe Błoto

Дата рождения

26.01.1794

Дата смерти

15.12.1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1819

Дочь: Rutkowska (Kuziak) Agnieszka

Отец ребёнка: Kuziak Michał

Рождение ребёнка
04.05.1824

Сын: Kuziak Stanisław

Отец ребёнка: Kuziak Michał

Смерть
15.12.1853
Похороны
Неизвестно

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