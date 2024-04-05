Wojkowska-Kuziak (PonichteraPujrak) Józefa
Место рожденияBiałe Błoto
Дата рождения26.01.1794
Дата смерти15.12.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1819
Дочь: Rutkowska (Kuziak) Agnieszka
Отец ребёнка: Kuziak Michał
Рождение ребёнка
04.05.1824
Сын: Kuziak Stanisław
Отец ребёнка: Kuziak Michał
Смерть
15.12.1853
Похороны
Неизвестно