Радина (Дмитриева) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиОколо 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1898 ст.
Рождение ребёнка
22.09.1898 ст.
Отец ребёнка: Радин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
04.02.1902
Дочь: Сахарова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Радин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
30.12.1904
Отец ребёнка: Радин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
01.08.1906
Дочь: Шевцова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Радин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
05.03.1908 ст.
Дочь: Яковенко Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Радин Василий Николаевич
Смерть
Около 1916