Радина (Дмитриева) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радина (Дмитриева) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Около 1916

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1898 ст.

Муж: Радин Василий Николаевич

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.09.1898 ст.

Сын: Радин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Радин Василий Николаевич

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.02.1902

Дочь: Сахарова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Радин Василий Николаевич

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.12.1904

Сын: Радин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Радин Василий Николаевич

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1906

Дочь: Шевцова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Радин Василий Николаевич

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.03.1908 ст.

Дочь: Яковенко Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Радин Василий Николаевич

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1916
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
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