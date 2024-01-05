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Суворов Федор Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: Суворова -- Евдокия Назаровна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Суворова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Суворова -- Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Суворов Василий Федорович

Мать ребёнка: Суворова -- Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Суворов Павел Федорович

Мать ребёнка: Суворова -- Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Суворова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Суворова -- Надежда Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова -- Надежда Андреевна

Смерть
Неизвестно
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