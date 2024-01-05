Суворов Федор Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Суворова Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Суворова -- Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Суворов Василий Федорович
Мать ребёнка: Суворова -- Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Суворова -- Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Суворова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Суворова -- Надежда Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно