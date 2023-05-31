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Михаил Иванович

Место рождения

д.Курново Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Курново Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1877

Сын: Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

д. Курново Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Смерть
Неизвестно
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