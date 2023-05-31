Михаил Иванович
Место рожденияд.Курново Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Курново Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1877
Сын: Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
д. Курново Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Смерть
Неизвестно