Плюхин Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюхин Павел Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Плюхин Степан Ефимович

Мать: не указана

Место жительства
С 1797
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Алыбаевской волости
Рождение ребёнка
1804

Сын: Плюхин Кузьма Павлович

Мать ребёнка: Плюхина ?

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ульяна Павловна

Мать ребёнка: Плюхина ?

Рождение ребёнка
1815

Сын: Плюхин Иван Павлович

Мать ребёнка: Плюхина ?

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Плюхина ?

Рождение ребёнка
1822

Сын: Плюхин Иван Павлович

Мать ребёнка: Плюхина ?

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Фекла Павловна

Мать ребёнка: Плюхина ?

Рождение ребёнка
1825

Сын: Плюхин Алексей Павлович

Мать ребёнка: Плюхина ?

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плюхина Парасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плюхина ?

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1845
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