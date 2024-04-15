Плюхин Павел Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1845
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Плюхин Степан Ефимович
Место жительства
С 1797
Из Ялуторовского округа Алыбаевской волости
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Плюхина ?
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ульяна Павловна
Мать ребёнка: Плюхина ?
Рождение ребёнка
1815
Сын: Плюхин Иван Павлович
Мать ребёнка: Плюхина ?
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Плюхина ?
Рождение ребёнка
1822
Сын: Плюхин Иван Павлович
Мать ребёнка: Плюхина ?
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Фекла Павловна
Мать ребёнка: Плюхина ?
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Плюхина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плюхина ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1845