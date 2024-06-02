Богданов Тимофей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1877 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богданова (Матушкина) Марья Прокопьевна
Завондожская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно