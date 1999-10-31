Манаева Альбика Андербековна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаева Альбика Андербековна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1999

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1999

Отец: Манаев Андербек Данилович

Мать: не указана

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