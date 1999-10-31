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Манаева Альбика Андербековна
Манаева Альбика Андербековна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.10.1999
Пол
Женский
Отец
Манаев Андербек Данилович
1966 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
31.10.1999
Отец:
Манаев Андербек Данилович
Мать: не указана
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