Карцев Илья Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карцев Илья Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Карцев Федор Ильич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1904

Сын: Карцев Стефан

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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