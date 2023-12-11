Дыкина Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыкина Ирина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1981

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1981

Отец: Глушков Виктор Алексеевич

Мать: Глушкова Наталья Юрьевна

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