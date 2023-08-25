Drozets (Drofets) Iosel (Yosel)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Drozhets Girsh
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Drozhets Nisel
Мать ребёнка: Ester
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Ester
Место жительства
27.03.1851
Вильнюс, Литовская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ester
Смерть
Неизвестно