Drozets (Drofets) Iosel (Yosel) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Drozets (Drofets) Iosel (Yosel)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1799 г.р.

Дети

Около 1818 г.р.
Около 1830 г.р.

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Drozhets Girsh

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Drozhets Nisel

Мать ребёнка: Ester

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Drozhets Ovsey Movsha

Мать ребёнка: Ester

Место жительства
27.03.1851
Вильнюс, Литовская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ester

Смерть
Неизвестно
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