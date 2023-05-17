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Кыргыс Ай-Белек Айдын-оолович
Кыргыс Ай-Белек Айдын-оолович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2020
Пол
Женский
Отец
Кыргыс Айдын-оол Владимирович
1992 г.р.
Мать
Кыргыс Айлаана Попововна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2020
Отец:
Кыргыс Айдын-оол Владимирович
Мать:
Кыргыс Айлаана Попововна
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