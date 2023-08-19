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Гринин Андрей Андреевич

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Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гринин Андрей Захарович

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.04.1901

Сын: Гринин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Гринина Пилагея

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.01.1908

Дочь: Ульянова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Гринина Пилагея

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.11.1925

Сын: Гринин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Гринина Матрёна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринина Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринина Пилагея

Смерть
Неизвестно
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