Гринин Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гринин Андрей Захарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1901
Мать ребёнка: Гринина Пилагея
Рождение ребёнка
19.01.1908
Дочь: Ульянова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Гринина Пилагея
Рождение ребёнка
25.11.1925
Мать ребёнка: Гринина Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гринина Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гринина Пилагея
Смерть
Неизвестно