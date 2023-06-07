Лунев Макар Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев Макар Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Лунев Петр Калинин

Мать: Лунева Евдокия

Рождение ребёнка
1840

Сын: Лунев Исай Макаров

Мать ребёнка: Лунева Анастасия

Рождение ребёнка
1841

Сын: Лунев Федор Макаров

Мать ребёнка: Лунева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Макарова

Мать ребёнка: Лунева Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунева Анастасия

Смерть
Неизвестно
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