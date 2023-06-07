Лунев Макар Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Лунев Петр Калинин
Мать: Лунева Евдокия
Рождение ребёнка
1840
Сын: Лунев Исай Макаров
Мать ребёнка: Лунева Анастасия
Рождение ребёнка
1841
Сын: Лунев Федор Макаров
Мать ребёнка: Лунева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Макарова
Мать ребёнка: Лунева Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунева Анастасия
Смерть
Неизвестно