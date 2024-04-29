Черкасец Илларион Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Черкасец Илларион Андреевич

Место рождения

с. Великие Будища, Великобудищанский сельский совет, Диканьский район, Полтавская область, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черкасец Андрей

Мать: не указана

с. Великие Будища, Великобудищанский сельский совет, Диканьский район, Полтавская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пирогова (Черкасец) Александра Илларионовна

Мать ребёнка: Черкасец (Титова) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
01.07.1916

Сын: Черкасец Николай Илларионович (Иларионович)

Мать ребёнка: Черкасец (Титова) Татьяна Петровна

с. Мещерское, Подольский уезд, Московская губерния, Российская Империя
Смерть
1918

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