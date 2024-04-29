Черкасец Илларион Андреевич
Место рожденияс. Великие Будища, Великобудищанский сельский совет, Диканьский район, Полтавская область, Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черкасец Андрей
Мать: не указана
с. Великие Будища, Великобудищанский сельский совет, Диканьский район, Полтавская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пирогова (Черкасец) Александра Илларионовна
Мать ребёнка: Черкасец (Титова) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
01.07.1916
с. Мещерское, Подольский уезд, Московская губерния, Российская Империя
Смерть
1918