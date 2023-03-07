Зотова Наталья Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения23.04.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1982
Отец: Зотов Геннадий
Мать: Зотова Надежда Петровна
Бракосочетание
Около 2009
Муж: Шарыпин Валерий
Рождение ребёнка
10.06.2010
Дочь: Шарыпина Анна Валерьевна
Отец ребёнка: Шарыпин Валерий
Развод
Около 2016
Муж: Шарыпин Валерий
Бракосочетание
Около 2017
Муж: Гуськов Антон
Рождение ребёнка
08.06.2018
Дочь: Гуськова Мария Антоновна
Отец ребёнка: Гуськов Антон