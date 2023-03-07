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Зотова Наталья Геннадьевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1982

Отец: Зотов Геннадий

Мать: Зотова Надежда Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 2009

Муж: Шарыпин Валерий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.06.2010

Дочь: Шарыпина Анна Валерьевна

Отец ребёнка: Шарыпин Валерий

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Около 2016

Муж: Шарыпин Валерий

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 2017

Муж: Гуськов Антон

Рождение ребёнка
08.06.2018

Дочь: Гуськова Мария Антоновна

Отец ребёнка: Гуськов Антон

Москва, город федерального значения Москва
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