Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиДо 1784 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1777
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Дочь: Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Балашов Семён Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Балашов Семён Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Дочь: Гликерья Семёновна
Отец ребёнка: Балашов Семён Никифорович
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Балашов Георгий Семёнович
Отец ребёнка: Балашов Семён Никифорович
Георгий от 1-го брака Семена Никифоровича
Смерть
До 1784 ст.