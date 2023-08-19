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Евдокия Андреевна

Место рождения

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

До 1784 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
09.05.1777

Муж: Балашов Семён Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Дочь: Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Балашов Семён Никифорович

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Балашов Семён Никифорович

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Дочь: Гликерья Семёновна

Отец ребёнка: Балашов Семён Никифорович

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Балашов Георгий Семёнович

Отец ребёнка: Балашов Семён Никифорович

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Георгий от 1-го брака Семена Никифоровича
Смерть
До 1784 ст.
Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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