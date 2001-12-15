Романова (Кликушина) Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Кликушина) Анастасия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1925

Дата смерти

15.12.2001

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1925

Отец: Кликушин Георгий (Егор) Алексеевич

Мать: Кликушина Мария Дормидонтовна

Рождение ребёнка
07.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Геннадий

Рождение ребёнка
06.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Геннадий

Смерть
15.12.2001
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