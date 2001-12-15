Романова (Кликушина) Анастасия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1925
Дата смерти15.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1925
Рождение ребёнка
07.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Геннадий
Рождение ребёнка
06.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Геннадий
Смерть
15.12.2001