Матрена Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Киселев Степан Иванов

Отец ребёнка: Киселев Иван Селиверстов

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Киселев Никита Иванов

Отец ребёнка: Киселев Иван Селиверстов

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Киселев Анисим Иванов

Отец ребёнка: Киселев Иван Селиверстов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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