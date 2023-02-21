Матрена Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Киселев Иван Селиверстов
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Киселев Иван Селиверстов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Киселев Иван Селиверстов
Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно